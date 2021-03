Emerson ai margini con Tuchel: 20 milioni per strapparlo al Chelsea

Cambia l'allenatore ma non il momento di Emerson Palmieri, sempre più ai margini del Chelsea. Sul calciatore italo-brasiliano restano le mire di Napoli, Juventus e Inter che, come riportato da Sports Illustrated, sono pronte a lanciarsi in estate sul terzino dei Blues, che difficilmente si guadagnerà la riconferma a Londra nonostante le ottime parole spese per Thomas Tuchel.

«Mi ha fatto un'ottima impressione, lavora tanto e al suo arrivo ci ha subito mostrato tanti video da cui poter imparare. La squadra con lui ha ottima organizzazione» ha detto Emerson Palmieri in una intervista a Globo Esporte. Resta, però, il minutaggio scarso: dall'arrivo di Tuchel a oggi, il terzino ha disputato solo due gare in FA Cup, non trovando spazio in Premier League o in Champions. Per strapparlo al Chelsea serviranno 17 milioni di sterline, poco meno di 20 milioni di euro.

