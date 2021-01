Dopo settimane di tira e molla, Emerson Palmieri ha capito che il suo prossimo futuro sarà ancora in Inghilterra con la maglia del Chelsea. Il terzino italo-brasiliano che piace a diversi club italiani - Napoli e Inter su tutti, ma anche a Juventus e Roma - è stato avvicinato da diversi pretendenti in questo mercato invernale di gennaio, ma alla fine il Chelsea non se ne priverà.

Secondo quanto riportato da Sunday Mirror, infatti, il club inglese ha rifiutato tutte le offerte arrivate per Emerson Palmieri in questa sessione di trasferimenti: l'ultima, arrivata dal West Ham, è stata rispedita al mittente senza alcuna incertezza. Lampard avrebbe infatti chiesto al Chelsea quantomeno di rinviare la sua cessione alla prossima estate per poter conservare le alternative giuste nella rosa.

