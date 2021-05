Mertens prenota gli Europei: è già tra i convocati del Belgio

Nonostante una stagione in chiaroscuro, Dries Mertens prenota gli Europei della prossima estate. L'attaccante del Napoli è stato inserito nella lista dei convocati di Roberto Martinez per il Belgio che affronterà la rassegna internazionale dal prossimo giugno. Per Mertens, in questa stagione, 10 gol e 9 assist nelle 37 gare giocate in azzurro.