Euro avversari, il Real non è perfetto: derby all'Atletico Madrid

Madrid è dell'Atletico. È questo il veloce resoconto di un derby cittadino che va alla squadra di Diego Simeone, capace di battere il Real di Ancelotti 3-1.

La squadra, attesa dal Napoli al Maradona la prossima settimana per il secondo turno nel girone di Champions League, non è mai in partita, stesa dalla doppietta di Morata e dal gol di Griezmann. Inutile la rete di Kroos che sembrava poter riaprire le cose.

Le merengues con questa sconfitta restano a quota 15 punti, distanti un solo punto dalla vetta che ora appartiene al Barcellona. Si rialza in campionato lo Sporting Braga, che torna al successo con un deciso 4-1 sul Boavista: i portoghesi sono all'8° posto in classifica. Altro ko nell'anticipo del sabato, invece, per l'Union Berlin, sconfitto 0-2 dall'Hoffenheim. I tedeschi affronteranno il Braga nel prossimo turno del girone di Champions League.