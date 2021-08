Napoli in Europa, l'avviso del club: «No alle trasferte a causa covid»

Con il sorteggio dei gironi di Europa League, la testa dei tifosi va anche alle partite in trasferta che la squadra di Luciano Spalletti potrà affrontare. Le gare in giro per l'Europa, però, al momento non sono contemplate, come riportato dallo stesso club azzurro attraverso il sito ufficiale.

«La SSC Napoli informa che la Uefa sta monitorando l’evoluzione dei contagi Covid in Europa ed al momento sconsiglia i tifosi di organizzare viaggi per seguire le gare della propria squadra all’estero - si legge dal comunicato - I biglietti per i settori ospiti, non sono al momento disponibili. La Uefa assumerà una decisione in tempo utile per la prima trasferta».