Estate in Italia per Lorenzo Tonelli, ex difensore del Napoli che è tornato in città per alcune ore per vivere in famiglia un pezzo della sua estate. «Pochi posti mi fanno sentire come a casa…grazie, Napoli» ha scritto sui social Tonelli. Oggi il difensore classe 1990 gioca con la maglia dell'Empoli, aveva indossato quella azzurra dal 2016 al 2018 con Sarri, prima della cessione alla Sampdoria.