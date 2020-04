LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra un allenamento e l'altro, Fabian Ruiz , ha anche il tempo di divertirsi e divertire sui social tutti i suoi fan. Il centrocampista del, in quarantena in casa, ha postato dai suoi account ufficiali, lo scherzo fatto in casa alla sua compagna, gioco che non solo ha divertito alcuni compagni di squadra ma anche tutti i followers che lo seguono.