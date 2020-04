LEGGI ANCHE

Ilvorrebbe tenerselo stretto ma sa che dovrà difendersi la prossima estate dagli assalti per Fabián Ruiz , il centrocampista spagnolo che le big della Liga vorrebbero riportare in patria. «. È ovvio che ci siano club come il Real su di lui» ha confermato ancora Alvaro Torres, agente del calciatore che è intervenuto a Canal Sur Radio.«Il Napoli sa dell'interesse delper il calciatore, ma oradeve concentrarsi sul presente, poi vedremo in estate quel che accadrà» ha continuato l'agente. Gattuso vorrebbe tenersi stretto il calciatore che, dopo mesi difficili, era tornato nelle ultime settimane di calcio giocato ad essere di nuovo decisivo per i suoi. Sulle tracce di Fabián ci sono anche altre big europee come