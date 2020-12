Il contratto è ancora lungo e scadrà nel 2023, merito della grande lungimiranza di chi lo aveva portato a Napoli, ma Fabian Ruiz resta un punto di domanda importante per il club azzurro. Perché nelle ultime settimane l'Atletico Madrid è tornato a interessarsi a lui, come aveva già fatto la scorsa estate offrendo per il centrocampista azzurro 50 milioni di euro ricevendo come risposta un secco no.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, però, le cose non sono cambiate e due fattori stanno spingendo nuovamente l'Atletico all'assalto di Fabian: il momento non proprio eccellente dello spagnolo in campo e la mancata voglia del calciatore di firmare un rinnovo che il Napoli sta provando a proporre da mesi. I Colchoneros hanno il nome di Fabian segnato in rosso sulla lista di mercato e vorrebbero anticipare le altre grandi pretendenti che potrebbero anche alzare la posta in palio per il cartellino dell'ex Betis.

