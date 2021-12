Fabian Ruiz, il medico è ottimista: «E Anguissa rientra con l'Empoli»

Il problema infortuni tiene banco in casa Napoli, a rispondere ai mille interrogativi dei tifosi azzurri ci ha pensato direttamente Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico azzurro: «Koulibaly sta bene e abbiamo cominciato la riabilitazione. Un infortunio muscolare come tanti in questo periodo della stagione. Per un infortunio del genere ci vogliono 5 settimane per il rientro all'attività, ma i tempi possono essere leggermente più brevi o più lunghi, dipende da come reagisce il muscolo» ha spiegato. «Fabian e Insigne non sono infortunati ma affaticati. Per recuperare completamente da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e i giocatori non hanno tempo per recuperare e allenarsi. Fabian ha fatto personalizzato in palestra e Insigne ha fatto un po' di partitella, ma credo sia da escludere che possano giocare domani».

I tre azzurri sono solo gli ultimi di una lista purtroppo abbondante. «Anguissa sta lavorando in campo in maniera personalizzata. Vedremo come procede la prima metà della prossima settimana e poi valuteremo per il fine settimana se sarà disponibile per l'Empoli» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Non facciamo tentativi ma valutiamo le risposte fisiche e cliniche le condizioni degli infortunati per capirne il rientro. Il post operatorio di Osimhen procede bene. Si allena in casa, all'inizio della settimana prossima inizierà a lavorare in campo e faremo nuove radiografie per capire come procede la calcificazione delle fratture. Manolas ha avuto un problema al gluteo e poi un problema intestinale, speriamo di vederlo presto a disposizione».