Fabian Ruiz, bomba da Manchester: «Guardiola lo vuole al City»

Le big di Spagna non bastano più, perché su Fabian Ruiz ora si muove anche Pep Guardiola. Il fresco campione d'Inghilterra con il Manchester City ha messo gli occhi sul centrocampista spagnolo del Napoli, ritenuto ideale per caratteristiche nelle idee di gioco dell'allenatore catalano alla ricerca di nuove pedine per il prossimo anno.

LEGGI ANCHE Napoli, Allegri lusingato da ADL: «Ma deve scegliere tra più offerte»

Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, nonostante la forte concorrenza che arriva dalla Liga, il City proverà a spingersi in là per Fabian Ruiz, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Il contratto con il Napoli è ancora lungo (scade nel 2023) ma le offerte aumentano ogni stagione e il centrocampista non ha mai firmato un rinnovo contrattuale con il club azzurro, disposto ad ascoltare le proposte che arrivano dall'estero.