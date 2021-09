Fabian Ruiz, la dedica speciale: «Ti avevo detto che avresti segnato»

Ha fatto discutere, ieri sera, per qualche minuto l'esultanza di Fabian Ruiz, un gesto verso la curva occupata dai tifosi della Sampdoria dopo il gol, ma non rivolto ai supporter di casa. Lo stesso centrocampista spagnolo ha spiegato come l'esultanza fosse un riferimento a un amico napoletano a cui aveva promesso il gol.

Ed è lo stesso amico - Alfonso Scudieri, imprenditore napoletano molto amico di tanti calciatori azzurri tra cui lo stesso Fabian Ruiz - a svelare sui social il messaggio che avrebbe anticipato l'esultanza: «Ho sognato che oggi segni. Ti faccio vedere che fai gol e poi fai il gesto si parla», si legge dalla conversazione whatsapp tra i due qualche ora prima del match svelata poi sui social.