Koulibaly vittima di razzismo a Firenze: dagli spalti gli urlano «Scimmia»

Firenze non si smentisce: il Franchi resta uno dei campi più inospitali d'Italia per il Napoli e lo conferma al termine del match di questo pomeriggio. Come raccontato dall'inviato Dazn, al termine del match numerosi ululati razzisti all'indirizzo dei calciatori del Napoli Koulibaly, Osimhen e Anguissa.

Al rientro negli spogliatoi, anche l'insulto «Scimmia» è stato indirizzato al difensore del Napoli che ha avuto un gesto di reazione prima di rientrare con i compagni.

«Abbiamo subito un gol che non dovevamo prendere. Era difficile oggi, però abbiamo superato le difficoltà e siamo tornati negli spogliatoi con tre punti, siamo felici di questo», aveva detto Koulibaly ai microfoni di Dazn prima dello scontro.

«Provo a dare sempre la carica ai compagni, siamo la squadra da battere e ora tutti vorranno vincere contro di noi. Tutti sono importanti qui, abbiamo grandi calciatori e grandi uomini. Tre gol presi sono pochi? Forse sì ma a me non va di prendere nemmeno quelli. Spalletti ci aiuta molto, abbiamo la mentalità giusta».