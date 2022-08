Gaetano squalificato due giornate per un messaggio whatsapp

Singolare disavventura per Gianluca Gaetano, centrocampista de Napoli che è stato ufficialmente squalificato per due turni di campionato a causa di un messaggio whatsapp inviato nella scorsa stagione.

«Per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, in data 02 maggio 2022, prima della gara Como – Cremonese disputatasi il 6 maggio 2022, valevole per l’ultima giornata del Campionato di serie B, inviato al Sig. Vittorio Parigini, calciatore della squadra avversaria, in data 02.05.2022 per il tramite dell’applicativo di messaggistica WhatsApp il seguente messaggio: “Ci lasci i 3 punti venerdì?” con l’aggiunta di due emoticons rappresentanti una faccia in un momento di risata» si legge dal comunicato della Lega Calcio.