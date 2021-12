Gasperini, Napoli più dell'Atalanta: «Allo scudetto ci pensi Spalletti»

In attesa del match contro il Sassuolo di questa sera, il Napoli di Luciano Spalletti sabato affronterà un'Atalanta in forma, come dimostra anche il 4-0 di ieri sera sul Venezia. Nonostante la posizione in classifica, però, Gasperini non vola alto: «Non è questo il momento di parlare di scudetto per noi. Non abbiamo la dimensione di Napoli, Milan e Inter anche se siamo molti vicini come punti» ha detto l'allenatore della Dea atteso a Fuorigrotta nel weekend.

«Abbiamo voglia di misurarci se ne saremo capaci, ma per ora non è così» ha continuato a Dazn dopo la sfida vinta in campionato Gasperini, fresco anche di rinnovo fino al 2024 prima dell'arrivo a Napoli. «L'accordo c'era da tempo, non è altro che il ringraziamento da parte mia verso questa famiglia e questo ambiente che mi sta dando delle gratificazioni enormi. Abbiamo avuto delle difficoltà e degli infortuni muscolari che non avevamo mai avuto dopo le prime giornate. Ma sono situazioni che si stanno risolvendo e ne stiamo uscendo fuori».