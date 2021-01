Serviva vittoria e vittoria è stata. Il Napoli supera il Parma allo Stadio Maradona e riaggancia il treno della Champions League in classifica. «Non avevo dubbi sulla risposta della squadra dopo Verona, se avessi visto una squadra che non c'è con la testa è meglio prendere le cose e andare via» ha detto subito Gattuso con chiarezza. «Mi è piaciuto che abbiamo saputo soffrire, ci può stare che in alcune partite non si giochi bene ma dobbiamo sempre restare una squadra unita».

«Con tutti i problemi del caso stiamo facendo bene, ovviamente dobbiamo migliorare anche se è difficile farlo giocando ogni tre giorni» ha continuato Gattuso a Sky Sport. «A Napoli sto prendendo schiaffi ogni giorno, sembra che siamo ultimi in classifica, sento parlare pure della mia pescheria. Non leggo nulla perché non voglio farmi del male da solo, ma alla squadra qualcosa di tutto ciò può restare. È tutto anomalo quello che sta succedendo qua».

«Il contratto? Sapete che non mi interessa. Voglio lavorare come so fare e parlare della partita. L'abbraccio con la squadra? Con loro ho un ottimo rapporto, ma Politano è venuto da me perché non aveva ancora capito che ruolo fare in campo», ha continuato Gattuso. «Il rapporto con De Laurentiis è sempre stato buono ma negli ultimi giorni un po' di delusione mia c'è perché la situazione è stata gestita male. Tante squadre mi hanno chiamato ma non ho parlato con nessuno, c'erano appuntamenti a cui non mi sono presentato e ho agito con correttezza. Però c'è sempre gran rispetto: mi fa allenare una squadra forte e mi ha preso i giocatori che ho chiesto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA