«La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi». Così Gennaro Gattuso aveva rivolto il suo appello a tanti giovani nel post gara di Napoli-Torino. L'allenatore azzurro aveva raccontato alle telecamere di Sky Sport i suoi problemi di salute con l'occhio destro e sono tanti i complimenti arrivati per questo appello nelle ore successive.

Tra questi anche Vincenzo Spadafora, il ministro dello Sport che ha voluto ringraziare idealmente l'allenatore del Napoli per quanto fatto in diretta Tv. «Trovo davvero di grande significato queste parole di Gennaro Gattuso. Un esempio soprattutto per i più giovani a non arrendersi mai davanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport».

