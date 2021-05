Gattuso, il placet di Shevchenko: «Stagione top, Pirlo è in difficoltà»

«Gennaro Gattuso sta facendo benissimo, sta facendo un ottimo campionato a Napoli». Queste le parole di Andriy Shevchenko, ex calciatore del Milan e compagno dell'attuale allenatore azzurro. L'ucraino è stato ospite di Sky Sport e ha commentato le ultime vicende di Serie A che vedono coinvolti in panchina tanti ex compagni rossoneri.

«Per Pirlo è il primo anno e non è certamente facile, la Juventus è in un momento transizione. C’è un passaggio difficile da gestire» ha continuato Shevchenko. «Pippo ha fatto un grandissimo girone d’andata con il Benevento, poi al ritorno ci sono state un po’ di partite difficili ma adesso gioca contro il Cagliari una sfida decisiva. Ha la possibilità di vincere e rimanere in Serie A».