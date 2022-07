Gattuso porta Castillejo al Valencia: Politano rischia di restare a Napoli

Il grande obiettivo del mercato è Matteo Politano, ma per ora a Valencia ci è arrivato Samu Castillejo: l'esterno offensivo del Milan ha lasciato i rossoneri e si unirà nelle prossime ore al gruppo di Gennaro Gattuso, neo allenatore dei valenciani. Un colpo, quello di castillejo, che potrebbe anche interessare il Napoli e soprattutto lo stesso Matteo Politano.

L'esterno spagnolo oramai ex Milan potrebbe infatti andare a coprire il ruolo che poteva essere di Politano e senza altre cessioni sarà difficile immaginare un assalto all'azzurro. A frenare Gattuso e il Valencia fin qui erano stati i costi imposti dal Napoli: almeno 20 milioni di euro per avere l'ok. costi bassissimi, invece, quelli registrati per Castillejo, un'operazione low cost che ha subito convinto il club spagnolo.