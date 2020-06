LEGGI ANCHE

Il Napoli cambia programmi e scende in campo per l’allenamento a Castel Volturno intorno nel pomeriggio, abbandonando così la sessione di lavoro mattutina che era stata un’abitudine del gruppo di Gattuso fin qui dopo il rientro al lavoro. L’obiettivo dello staff tecnico è poter calibrare gli sforzi gestendo la fatica dell'intero gruppo, allenandosi a temperature più basse nell'avvicinarsi al primo impegno post-coronavirus contro l'di sabato prossimo inLa squadra - rientrata quest'oggi adopo la domenica di riposo concessa daa tutto il gruppo - ha iniziato la sessione con torello e riscaldamento a secco con l'utilizzo di attrezzi. Il gruppo, come riportato dal sito ufficiale, ha effettuato esercitazione di passaggi e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura cona campo ridotto.