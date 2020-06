LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A due giorni dalla sua prima vittoria da allenatore, torna a parlare. «Abbiamo avuto partite difficili in Coppa tra Lazio, Inter e Juve, siamo migliorati col tempo e questo deve far ben sperare per il futuro. Quando ero calciatore, dopo aver vinto qualcosa pensavo subito al lavoro del giorno dopo e sono ancora così».«La Coppa data a me è un bel messaggio della squadra, mi hanno sempre rispettato. Sono un loro amico, ma in allenamento sono il loro peggior nemico» ha continuato Gattuso a. «Dobbiamo fare queste dodici partite nel miglior modo possibile. Il Verona è forte e ci metterà in difficoltà, non possiamo rilassarci. Champions? È dura, l’Atalanta può andare a 12 punti, noi abbiamo il compito di lavorare e migliorarci. Col Barcellona dobbiamo arrivarci bene, non andremo al Camp Nou in vacanza».