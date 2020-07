© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la vittoria di questa sera contro laal San Paolo, ildi Gennaro Gattuso già vede nel mirino il. Mercoledì prossimo una delle ultime trasferte di questo campionato a Marassi per continuare il percorso di crescita cominciato già prima della forzata sosta per coronavirus., però, dovrà guardare a fondo il gruppo a disposizione: non solo per il necessario turnover imposto dal campionato serrato, con gare ogni tre giorni, ma anche dalle decisioni del Giudice Sportivo che arriveranno nelle prossime ore. Con il Genoa, infatti, non saranno a disposizionené Kalidou Koulibaly . I due azzurri sono stati ammoniti con laed erano già diffidati. Torneranno arruolabili con il Milan, tra una settimana.