«Sono voci infondate, nessuno ha parlato mai di cessione». Questo il breve commento dell'entourage di Faouzi Ghoulam , terzino algerino delassistito da Mendes che rimbalzano in queste ore in Francia. Il portale But Football, infatti, ha pubblicato la risposta dello staff di Faouzi circa la probabile cessione di questo mese di gennaio, vista l'assenza prolungata dal campo.«Con ilnon c'è assolutamente nulla, nessuno ci ha informato di questa possibilità» ci tengono a chiarire., nel frattempo, non ha inaugurato al meglio il suo 2020: dopo non essersi allenato con la squadra nella prima settimana di lavoro dell'anno, ci ha pensato l'influenza a mettere ko il terzino algerino che spera di potersi rimettere in gioco con Gattuso in azzurro.