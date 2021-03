Ghoulam si riprende il Napoli: rilancio e rinnovo del contratto

La domanda è lecita. E se fosse Ghoulam il vero acquisto di gennaio per il Napoli? La risposta è aperta. Perché a giudicare dalle sue due ultime apparizioni (45 minuti contro il Granada e 90 contro il Benevento) sarebbe fin troppo scontato dire «sì». Quella ammirata recentemente al Maradona, infatti, è la versione migliore di un giocatore che da almeno 3 anni a questa parte ha recitato il ruolo della controfigura. La controfigura di se stesso, ovvero di quel terzino che fino all'infortunio del novembre 2017 era considerato tra i primi cinque in Europa, se non addirittura al mondo.

Nella gestione Sarri, Ghoulam è stato un punto fermo. Insostituibile lì sulla sinistra dove con Hamsik e Insigne ha formato una catena letteralmente irresistibile. Perché, oltre a doti fisiche decisamente prepotenti, Ghoulam ha dalla sua un paio di piedi (il sinistro, anzitutto) capaci di cose strepitose. E siccome la classe non si dimentica, neppure se resti fermo per anni, sia contro il Granada che contro il Benevento il suo contributo è stato preziosissimo. A questo, poi, si aggiunga la condizione fisica che - finalmente - sembra essere tornata sugli standard del 2017. Era dal quella partita contro il City (1 novembre, rottura del crociato) che non lo si vedeva così convinto dei propri mezzi e sicuro nelle discese a tutta fascia. Una bella (ri)scoperta per Gattuso che dopo il secondo tempo convincente col Granada gli ha dato fiducia domenica in campionato. Fiducia ben riposta, visto che la prestazione contro il Benevento è stata di assoluto valore. Corsa, grinta e tantissima qualità nei passaggi. Su tutti l'intervento decisivo nell'azione del primo gol, quello di Mertens, propiziato proprio da un tocco di Ghoulam al limite dell'area. Perché nel tempo l'algerino non ha mai perso la sua spiccata propensione alla fase offensiva. Gattuso non ne ha mai dubitato: lo ha accuratamente preservato, per non bruciarlo. E adesso può davvero puntare sul suo prezioso contributo.

Una bella risposta da parte di Ghoulam alle polemiche di qualche settimana fa, quando si era diffusa la voce di una festa organizzata per il suo compleanno e durante la quale sia lui che Koulibaly avrebbero contratto il Covid. Una voce, ma nulla di più, tanto è vero che lo stesso giocatore si è poi prontamente difeso dalle accuse piovute sui social. È legatissimo a Napoli e ai napoletani e quelle frasi - forse anche figlie della rabbia e della delusione - lo hanno ferito tanto. Gattuso, di contro, non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità. Un po' come fatto con Lozano: lo ha tenuto in naftalina, lo ha messo alla prova e non appena ha percepito il miglioramento l'ha messo in campo. Senza timore.

E ora? Il destino di Ghoulam, che fino a qualche tempo fa sembrava sempre più scritto e sempre più lontano da Napoli, potrebbe drasticamente subire una virata. Il suo entourage (capeggiato dal potentissimo agente portoghese Jorge Mendes) non ha mai smesso di tenere i rapporti con il Napoli. Si studia, infatti, un'ipotesi di prolungamento dell'accordo (che attualmente prevede la scadenza nel 2022) per altri due anni. Il tutto spalmando l'ingaggio da 2,4 milioni sulle prossime stagioni. Un modo per venirsi incontro, ma allo stesso tempo per valorizzare quello che a tutti gli effetti può rappresentare un capitale preziosissimo per il Napoli di oggi e di domani. A 30 anni, infatti, l'algerino è nel pieno della sua maturità e potrebbe disputare almeno altre 3 stagioni ad altissimi livelli. Se quello che ha fatto vedere nelle ultime due apparizioni dovesse essere solo l'antipasto, il Napoli potrebbe davvero essere al sicuro e iniziare a gustarsi un piatto dal sapore certamente prelibato.

