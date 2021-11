Ambrosino in nazionale Under 19: fiocco azzurro in casa Napoli

Doppio test contro l'Ungheria in questa tornata di gare per la nazionale italiana Under 19, un'esperienza che vivrà dal vivo anche Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli Primavera che si è conquistato la prima convocazione assoluta con la selezione del ct Carmine Nunziata.

Prima volta per il procidano Ambrosino, classe 2003 e già a quota 4 gol in questa prima parte del campionato Primavera, unico convocato della formazione di Frustalupi. Insieme con lui, prima convocazione italiana anche per Giuseppe Valente, trequartista dell'Under 21 del Groningen, e Samuele Vignato, fantasista classe 2004 del Monza.