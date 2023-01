Gollini già pazzo di Napoli (e di Geolier)

Pierluigi Gollini dovrà correre in fretta per mettersi al passo del Napoli, la squadra di cui ha sposato il progetto in questo mercato invernale.

Il neo portiere azzurro, nel frattempo, guarda già innamorato la città: dai social ha pubblicato una foto di Napoli questa mattina, con il profilo rivolto al mare nonostante la giornata nuvolosa. e in sottofondo 'Give you my love', hit del rapper napoletano Geolier di cui è fan.