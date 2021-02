La partita la decideranno gli assenti. Se il Napoli piange, il Granada non ride. Gattuso dovrà fare a meno anche di Lozano ma il suo omologo spagnolo Martinez aggiunge anche Luis Suarez, il forte attaccante colombiano che arriva dalla Premier, alla lunga lista di infortunati. Due squadre a ranghi ridotti si sfideranno giovedì sera in Spagna. La sensazione è che verranno ripresentati gli stessi uomini una settimana dopo nel ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League al Maradona Stadium.

Suarez rimarrà fuori per quasi tre mesi e si aggiunge all'assenza di Soldado, altro pezzo forte della formazione iberica. Oltre a loro due Martinez farà a meno di Luis Milla, German e Angelo Montoro. A cui si aggiungono i due infortunati di lungo corso Neyder Lozano e Quini. Almeno Martinez si può consolare con i recuperi di Herrera e Gonalons, che dovrebbero essere della doppia sfida. Così come Gattuso potrebbe recuperare Mertens e forse Demme per il ritorno. Mentre per Koulibaly si aspettano notizie sul fronte Covid.

Nell'ultima di campionato il Granada è stato sconfitto dall'Atletico Madrid leader della Liga. Ma gli uomini di Martinez promettono battaglia. A cominciare dal difensore centrale Domingos Duarte. «Dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid dobbiamo rialzarci subito. Giovedì giocheremo una partita molto importante e abbiamo una gran voglia di giocarcela a viso aperto. Se la partita fosse stata in programma per domani, sarebbe stato molto meglio per tutti noi"».

Anche se alla fine il Granada è in una situazione molto simile a quella del Napoli, come ha rimarcato lo stesso Martinez. «Abbiamo percorso tanti chilometri con le gambe e non so come faremo ad arrivare a giovedì. L'unica cosa che mi è chiara è che la squadra darà il massimo. Chi giocherà difenderà i colori di questo club con la volontà che abbiamo sempre dimostrato. Risolveremo quella differenza che può esistere in termini di prestigio e budget».

