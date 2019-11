LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia in Inghilterra fa rima col Liverpool . La squadra diconquista la vittoria numero 11 in 12 partite giocate fin qui ed è sempre più sola in vetta alla Premier League. Ildi Guardiola se la gioca alla grande ma il big match di giornata finisce con il 3-1 per i Reds che fanno valere la legge di Anfield grazie alle reti di, Salah e. Ora il Liverpool, prossimo avversario del Napoli in Champions, è a +8 sulla coppia Leicester-Chelsea seconda in classifica.Vince anche un'altra avversaria degli azzurri nel Gruppo E europeo: il Salisburgo si sbarazza con un netto 3-0 in trasferta del Wolfsberger, protagonista assoluto ancoraautore della tripletta vincente, mentre il Genk crolla 2-0 in casa contro il Gent ed ora dista 14 punti dalla vetta della classifica belga.