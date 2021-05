Hamsik, ecco la prima rete in Svezia: gol da urlo per l'ex capitano azzurro

Sono servite sei partite a Marek Hamsik per farsi applaudire anche in Svezia. L'ex capitano del Napoli ha trovato ieri la prima rete con la maglia del Goteborg - la squadra con cui ha firmato lo scorso gennaio di rientro dalla Cina e con cui ha fatto il suo esordio lo scorso aprile - lasciando il segno nel 2-2 contro il Sirius. E che segno: per Marek una volèe pazzesca che non lascia scampo al portiere avversario e che ha strappato applausi anche agli ex tifosi del Napoli sui social.