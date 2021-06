Higuain tra Napoli e Sarri: «Volevo andarmene poi arrivò lui»

«Quell’anno per poco non vincemmo lo scudetto». Così Gonzalo Higuain ricorda la stagione 2015/16, la sua ultima in maglia Napoli, quella del record assoluto di gol in massima serie. «Quell’anno a Napoli è stato uno dei migliori della mia carriera, giocavamo a memoria. È dura non vincere con tutti quei punti. Sarri era molto preciso, ci divertivamo tanto. È stata un’annata veramente fantastica».

In diretta sui social con gli ex colleghi Vieri e Cassano, l'argentino ha raccontato: «Con Sarri è stato un rapporto particolare. Prima che arrivasse volevo andarmene dal Napoli, volevo di più, poi arrivò lui e mi convinse in cinque minuti. È stato uno dei migliori allenatori che ho avuto. Quando giocavo a Madrid ero una punta centrale mentre con Sarri ho imparato ad aiutare la squadra. La MLS? È un campionato duro, l'ho scelta perché cercavo serenità».