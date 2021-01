«Elseid Hysaj completerà di sicuro la stagione a Napoli, poi non so quello che accadrà, è tutto possibile». Mario Giuffredi frena sul futuro del terzino azzurro, in scadenza di contratto la prossime primavera e con tante possibilità di scelta sul mercato. «Per il momento, al 51% non rinnoverà con gli azzurri, ma se domani mattina il Napoli avrà la voglia di chiudere allora lo faremo».

«Hysaj ha voglia di restare, però abbiamo offerte importanti dall'estero» ha continuato Giuffredi a Radio Punto Nuovo. Che ha poi parlato anche dell'altro assistito Di Lorenzo: «È in ripresa? Giovanni non ha mai smesso di giocare fin qui, Come fa ad essere sempre sullo stesso livello? Ha una stanchezza che si porta dietro da sessanta gare praticamente consecutive».

Ultimo aggiornamento: 14:26

