Hysaj-Lazio, c'è da lavorare: «Mario Rui resta con Spalletti»

«Hysaj-Lazio? Stiamo vagliando diverse soluzioni. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio». Così Mario Giuffredi, agente del terzino albanese che sta per lasciare Napoli. «Noi continuiamo a fare il nostro lavoro sulle soluzioni che ci sono. Poi se arriverà la Lazio ben venga. Sarà un grande affare per chi lo prenderà».

L'addio azzurro è ormai concreto. «Ci sono diverse squadre su di lui. Hysaj rinnova con il Napoli? Assolutamente no. Per noi Mario Rui resta, poi bisogna vedere il mercato cosa dirà. Ma per noi resta, con tanta voglia di rivincita. Alla Roma lo volle Spalletti, però dopo 2 giorni di ritiro si fece male al crociato e perse tutto l'anno».