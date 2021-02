Una brutta immagine, che ha immediatamente preso spazio sui social. Elseid Hysaj viene sostituito al minuto 41 del primo tempo di Atalanta-Napoli, l'albanese sarà costretto ad abbandonare il campo per un problema al polpaccio ma nell'uscire non tnde la mano al compagno di squadra Amir Rrahmani, che era andato a dargli il cinque prima della sostituzione. Cosa c'è dietro il nervosismo dell'albanese? Di certo, sembra la fotografia perfetta per il momento del Napoli che lascia Bergamo con la prima eliminazione della stagione.

