Brutte notizie che continuano per Gennaro Gattuso. L'allenatore azzurro ha dovuto sostituire nel primo tempo della gara contro l'Atalanta anche Elseid Hysaj. Come riportato dal sito ufficiale azzurro, il terzino albanese ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro che l'ha costretto alla panchina.

L'ennesima notizia da dimenticare per Gattuso nel settore difensivo azzurro. Un reparto che questa sera non poteva contare su Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam per la positività al covid riscontrata qualche giorno fa. Out per un mese c'è anche Manolas, il greco che si è infortunato alla caviglia a Genova sabato scorso.

