Una serata non di certo felice per il risultato, ma comunque da ricordare per Kalidou Koulibaly. Quella giocata contro l'Az Alkmaar al San Paolo è infatti la partita numero 250 di difensore franco-senegalese con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.

Arrivato nell'estate del 2014 a Napoli, Koulibaly è diventato negli ultimi anni uno dei migliori nel suo ruolo, ricercato dai migliori top club sul mercato. Alle 250 presenze collezionate, il centrale azzurro aggiunge anche dieci reti con il Napoli, tutte in campionato.

