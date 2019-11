LEGGI ANCHE

continua il suo periodo di recupero, rientrato a Napoli dopo l'operazione al ginocchio a Roma. «Tutto procede secondo i piani già stabiliti. Purtroppo quando succede c'è sempre un momento difficile sotto il punto di vista morale, ma lui è già in riabilitazione, sta ascoltando tutte le raccomandazioni del corpo medico per recuperare al meglio», ha detto il suo agente Bruno Satin.«L'obiettivo chiaro è di poter essere pronto al più presto, i tempi purtroppo in questo tipo di infortunio non sono corti, ci vogliono tutte le garanzie prima di tornare, e per questo c'è lo staff che consiglierà bene. Si deve guardare avanti invece che indietro», ha detto alla radio ufficiale.