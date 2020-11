«Saranno i medici del Napoli a stabilire quando Lorenzo potrà tornare in campo e se potrà rispondere all'eventuale chiamata di Mancini». Così ha parlato Fabio Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è tornato ad allenarsi con la squadra ieri. «Lorenzo per l'Italia ci sarà sempre. Per lui la nazionale è un orgoglio».

«Ci sta perdere una gara, a volte si è meno brillanti del solito. Credo che il Napoli possa riscattarsi già giovedì contro il Rijeka» ha continuato l'agente a Radio crc. «Conoscendo Gattuso, sarà molto arrabbiato per la sconfitta col Sassuolo e pretenderà dalla squadra subito risposte importanti. Rinnovo? Finora non c'è stato alcun incontro col Napoli per parlarne e non c'è ancora alcun appuntamento in programma».

