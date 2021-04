Insigne, assist e progressioni: l'azzurro tra i migliori della Serie A

Solo Chiesa e Mkhitaryan fanno meglio di Lorenzo Insigne nella speciale classifica pubblicata da Opta Italia in queste ore: l'azzurro è al terzo posto della graduatoria tra i calciatori che hanno fornito più assist ai compagni dopo una lunga progressione in campo. Sono quattro le assistenze del capitano del Napoli, che in totale quest'anno ha già messo insieme 15 gol e 9 assist.

5 - Nessun giocatore ha fornito più assist in questa Serie A in seguito a una progressione solitaria palla al piede di Federico Chiesa (5). Acceleratore. pic.twitter.com/qRofcVoAtH — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 15, 2021