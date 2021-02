18 anni compiuti lo scorso ottobre, per Davide Costanzo, il giovane difensore napoletano convocato oggi da Gattuso per la prima volta in prima squadra, in vista del match di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta. A dargli il benvenuto tra i "grandi" ci ha pensato Lorenzo Insigne, di Frattamaggiore come lui: «Nati e cresciuti nella stessa via. Benvenuto a bordo, Davide. Che sia la prima di tante convocazioni» il messaggio del capitano azzurro.

