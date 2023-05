Insigne, il fratello Roberto torna in Serie A: «Fiero di te»

La vittoria contro la Reggina chiude già il primo verdetto della Serie B. Il Frosinone torna in Serie A: nella promozione dei ciociari anche Roberto Insigne, ex prodotto del Napoli, con un passato a Benevento e Parma, che torna in massima serie con la squadra di Fabio Grosso. «Sono orgoglioso di te, fratello» ha scritto sui social Lorenzo, ex capitano del Napoli che ha seguito la stagione del fratello direttamente dal Canada dove oggi gioca con la maglia del Toronto FC.