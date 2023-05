Frosinone promosso in serie A: festa grande dopo il 3-1 alla Reggina

🍾 🥳 🎉

🎶 Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente, urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare

Perdere un po' la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Fino all'alba con in tasca la felicità!!! pic.twitter.com/5ULPfPxtYY

— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 1, 2023