Insigne salta allenamento e partita: «Importanti problemi familiari»

Una «una importante situazione familiare personale». Così il Toronto ha definito le difficoltà delle ultime ore di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli che non si è allenato ieri con la squadra di Bob Bradley e oggi non ha seguito il gruppo per la preparazione alla sfida contro Atlanta in Mls. Anche Criscito ha saltato la seduta di allenamento di ieri in Canada «per sostenere Insigne e la sua famiglia», ha detto il club canadese in una breve dichiarazione.

«Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto dell'intera famiglia, non rilasceremo più commenti su questo argomento» le parole riportate dai media canadesi. Dopo la partenza a rilento, a causa di un problema fisico che si era trascinato dalla scorsa stagione, nelle ultime settimane Insigne era diventato il cuore del nuovo Toronto, pronto a reggersi sulle abilità dell'ex azzurro e del compagno Federico Bernardeschi, ex Juventus. I canadesi sperano ancora nelle possibilità di qualficazione ai playoff.