Napoli, Insigne scalda i motori: allenamento futuristico sui social

Non ci sarà domani sera contro il Leicester a causa dei guai muscolari che l'hanno tenuto fuori anche contro l'Atalanta, ma Lorenzo Insigne non vuole saperne di stare fuori troppo a lungo. L'attaccante e capitano del Napoli ha messo nel mirino la sfida di domenica contro l'Empoli in campionato per poter essere nuovamente a disposizione: nel frattempo, Insigne si allena da solo a Castel Volturno per recuperare dall'infortunio e ha condiviso sui social la corsa sul tappeto futuristico del Konami Center.