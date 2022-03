Insigne, insulti in rete dopo l'Italia: «Pagliaccio, vattene in Canada»

Una delusione amara, una sconfitta che fa male a tutto il movimento calcistico italiano. La disfatta dell'Italia contro la Macedonia vuol dire che ancora per una volta il Mondiale non sarà giocato dalla squadra di Mancini - seconda esclusione di fila dopo quella a Russia 2018 con Ventura in panchina - ma gli attacchi alla squadra azzurra vanno avanti ormai da giorni.

Come quelli che da venerdì scorso riceve anche Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli, protagonista in chiaroscuro nel match di giovedì, sta ricevendo sui suoi canali social attacchi da ogni lato. «Sei un pagliaccio» e «Ora capiamo perché vai in Canada, puoi giocare solo lì» alcune tra le critiche più "educate" del momento. «Vattene a Toronto e portati il tuo amico Immobile» qualcuno scrive. Insigne ha lasciato il gruppo della nazionale per far ritorno a Napoli, dove domani tornerà ad allenarsi con la squadra di Spalletti.