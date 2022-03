Januzaj e il Napoli più lontani? La Real Sociedad propone il rinnovo

Il contratto è in scadenza ma la Real Sociedad non ha ancora perso le speranze. Come informato dai media spagnoli, infatti, il club della Liga in questi giorni ha offerto nuovamente il rinnovo di contratto a Adnan Januzaj, talento offensivo belga che piace al Napoli.

Il contratto in scadenza a fine stagione aveva fatto drizzare le antenne de club azzurro, che vuole sostituire il partente Insigne, ma anche del Milan. L'Italia potrebbe essere la sua prossima destinazione ma la Real non vuole saperne di perderlo a zero. Il calciatore è gestito da Mino Raiola che conosce bene sia la dirigenza napoletana che quella rossonera.