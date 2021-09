Insigne-Napoli, prove di rinnovo: l'agente a pranzo con De Laurentiis

A poche ore dal match contro lo Spartak Mosca, potrebbe essere ripartita la corsa al rinnovo per il Napoli e Lorenzo Insigne. In queste ore è andato in scena un pranzo di incontro tra Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, e Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli che aveva già avuto un primo approccio con il club lo scorso agosto a Castel di Sangro.

«Non ci penso al rinnovo: se lo faccio non mi diverto e non faccio bene. Il presidente e il mio agente si sono incontrati e hanno chiacchierato, io sono sereno e concentrato su quest’anno» aveva detto ieri Lorenzo Insigne in conferenza, confermando che il colloquio va avanti fitto già da qualche settimana. Oggi l'incontro in ritiro, con la squadra di Spalletti che è pronta alla sfida europea.