Insigne rimanda il Napoli dopo l'Europeo: «Ci sarà tempo per parlare col club»

«Per ora penso solo a questo Europeo che ci stiamo giocando, dopo ci sarà sicuramente tempo per parlare con la società». Così Lorenzo Insigne rimanda il Napoli e il suo futuro dopo l'avventura che sarà con la maglia dell'Italia, quella che da settimane sta vestendo all'Europeo. «Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e diventarne capitano. Si sono avverati i miei due sogni. Ora sto vivendo una grande favola, è la prima volta che sono protagonista in una competizione come questa. Sto dando il massimo per ripagare la fiducia di Mancini, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Immobile vuole portarmi alla Lazio? Non è vero. Non mi ha detto nulla. Siamo amici, andremo in vacanza insieme e non abbiamo parlato di questo».

«Negli anni scorsi ero più giovane e c’erano altre idee di gioco, ma ho sempre dato il massimo e ringraziato i precedenti ct che mi convocavano» ha continuato il capitano del Napoli in conferenza. «Con Mancini ho qualche chance in più e il modulo è più adatto alle mie caratteristiche e a quello de gruppo. Questo ci fa esprimere al massimo. La forza è il gruppo ma ci sono giocatori di qualità come Jorginho. Viene da anni di alto livello, noi siamo orgogliosi di averlo. Il Pallone d’Oro? Non lo so, ma noi qui lo chiamiamo il professore, quindi spero di sì. Anche perché siamo grandi amici».

Il napoletano sempre pià protagonista dentro e fuori dal campo. «Il coro di Notti magiche? Mi piace scherzare col gruppo, mettiamo spesso musica e faccio ascoltare musica napoletana a tutti. Quel coro era per chi non c’era allo stadio, per far capire quanto teniamo alla squadra» ha raccontato Insigne. «La numero 10 dell'Italia è un orgoglio per me, ma cerco di non pensarci e viverla serenamente per non avere ulteriori pressioni. Mancini mi dà tanti consigli, come al resto del del gruppo». Un passaggio anche sull'ex allenatore Gattuso: «Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po' di casini. Io però sto pensando all'Europeo, lui è in vacanza e non gli faccio certe domande».