Napoli, è Insigne l'azzurro più fedele: in A solo Handanovic batte Lorenzo

Lorenzo Insigne e la maglia azzurra, un amore lungo un decennio. Solo Samir Handanovic negli ultimi anni è riuscito a collezionare più presenze in Serie A con lo stesso club. Al secondo posto della speciale classifica stilata dal Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) c'è invece il capitano napoletano, che questa sera contro il Torino può collezionare la sua 300ma presenza in campionato con la maglia azzurra.

Un amore unico quello tra Insigne e il Napoli, un dato importante quello della fedeltà soprattutto visto il contratto in scadenza nel 2022 e la voglia di sedersi a un tavolo a fine stagione per parlare del rinnovo. A chiudere il podio della fedeltà ci pensa Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus, poi Magnanelli al Sassuolo e Lulic senatore alla Lazio.