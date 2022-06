Insigne sbarca tra la folla a Toronto: «Loré, 'a Madonna t'accumpagna»

Il lungo volo Roma-Toronto ha finalmente toccato terra e Lorenzo Insigne spalanca il sorriso: l'ex capitano del Napoli è arrivato in Canada, ad attenderlo in aeroporto una folla festante di italo-canadesi, napoletani emigrati e tifosi del Toronto FC che sono arrivati per dare il miglior benvenuto al napoletano. Tra sorrisi, selfie di rito e autografi, anche un appassionato «Loré, 'a madonna t'accumpagna», tra le "benedizioni" più affettuose che la lingua napoletana possa conoscere.

Insigne adesso farà la sua prima conoscenza con la città che lo ospiterà per i prossimi cinque anni. Passaggio veloce in quello che sarà il suo appartamento poi l'incontro con il club e con i tifosi: quelli che non erano in aeroporto, sono invece presenti all'esterno del Cafe Diplomatico, bar e ristorante famoso per la comunità italiana di Little Italy: sono centinaia le persone ammassate all'esterno del locale per l'arrivo di Insigne che lì toccherà con mano per la prima volta l'amore del suo nuovo pubblico.