Un dolce rientro a casa per Lorenzo Insigne. Dolce per la vittoria sulla Juventus e per il gol numero 100 in maglia Napoli del capitano azzurro. Dolce anche per la torta che i figli del calciatore azzurro, Carmine e Christian, hanno voluto regalare al papà per il traguardo raggiunto. A immortalare il momento ci ha pensato mamma Jenny, omaggiata da Insigne con la maglia-dedica dopo il gol.

